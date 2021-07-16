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Küresel ısınmaya muşamba ile müdehale! Yüzde 70'i kurtarıldı

Bilim adamları, İtalya'nın Presena buzulunun erimesi sonucu yaşanan küresel olayı durdurmak için dev bir muşamba ile buzulların üzerine serdi. bildirdiğine göre, 1993'ten bu yana hacminin üçte birinden fazlasını kaybeden buz dağının yüzde 70'ini kurtarmaya başardı.

Küresel ısınmaya muşamba ile müdehale! Yüzde 70'i kurtarıldı

Presena buzulu, İtalya’da Val di Sole ve Valle Camonica arasındaki sınırda, Trentino ve Lombardiya kesimleri arasında bulunuyor.  Kayak sezonu sona erdiğinde, bilim insanları güneş ışınlarını engelleyen beyaz bir muşamba kullanarak buzuldaki erimeyi durdurmaya çalışıyor. Beş metre genişliğinde ve 70 metre uzunluğunda şeritler halinde yerleştirilen koruyucu kaplama, buzulun yaklaşık 120.000 m2'sini kaplıyor.

Küresel ısınmaya muşamba ile müdehale! Yüzde 70'i kurtarıldı

BUZUL HER YIL MUŞAMBA İLE ÖRTÜLÜYOR

Her yıl buzulu örten Carosello-Tonale şirketinin başkanı Davide Panizza, "Buzul sürekli olarak küçülüyor, bu yüzden mümkün olduğunca fazla bir alanı kaplıyoruz" dedi. Panizza, "Birkaç Avusturya buzulunda da  bizimkine benzer buzul örtü sistemleri var, ancak brandaların kapladığı yüzey çok küçük. Avusturya yapımı muşambaların her biri 450 dolara mal oluyor bunları kurması ve  kış tekrar gelmeden kaldırılması altışar hafta sürüyor” diye konuştu.

Küresel ısınmaya muşamba ile müdehale! Yüzde 70'i kurtarıldı

"KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Operasyonu yöneten Franco Del Pero ise, “Eylül ayında muşambaları kaldırdığımızda ve işe yaradıklarını gördüğümüzde kendimizle gurur diyoruz” dedi.

Diğer taraftan, Presena buzulu, küresel ısınma kaynaklı erime nedeniyle 1993'ten beri kütlesinin üçte birini kaybetti. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu.

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