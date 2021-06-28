Kursiyerler sahnede sanat rüzgarları estirdi! Seyrine doyum olmadı

Pendik Sanat Akademisi, sanat rüzgarları esti. Enstrüman sanatlarında eğitim alan kursiyerler, performanlarını sahneye taşıdı. Kursiyerlerin performansları göz doldururken, izleyenlerden de tam not aldılar.

SANATSEVERLER İÇİN ONLİNE YAYINLANDI

Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, El Sanatları ve Enstrüman Sanatları olmak üzere dört dalda 29 branşta faaliyetlerini sürdüren Pendik Sanat Akademisi enstrüman sanatları branşında eğitim alan kursiyerlerin heyecanını ve performansını sahneye taşıdı.

Yine Pendik Sanat Akademisi sahne sanatları alanında faaliyet gösteren halk oyunları ekibi de eşsiz bir performansa imza attı. Sanatseverler halk oyunları ekibinin de performanslarını aynı şekilden YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.

PANDEMİ SANATA ENGEL OLAMADI

Pendik Sanat Akademisi, COVID-19 Pandemisinin etkisinin sosyal hayatı olumsuz etkilediği bir yılda eğitimlerine ara vermeden devam ederek bir eğitim sezonunu daha geride bıraktı.

Salgınla tüm dünyada yoğun bir şekilde mücadele edilirken eğitim-öğretim süreci de bu mücadelenin etkisini derinden yaşadı. Bu mücadeleye rağmen Pendik Sanat Akademisi eğitimleri geliştirilen yöntem ve tekniklerle bazen uzaktan bazen de salgının fırsat verdiği ölçüde yüz yüze devam etti.