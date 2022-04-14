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Kürsü Hocası ne demek, TDK'ya göre Kürsü Hocası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kürsü Hocası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kürsü Hocası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kürsü Hocası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kürsü Hocası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kürsü Hocası ne demek, TDK'ya göre Kürsü Hocası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kürsü hocası ne demek? Kürsü hocası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kürsü hocası kelimesi. Peki kürsü hocası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kürsü hocası nedir, kürsü hocası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜRSÜ HOCASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kürsü hocası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kürsü hocası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Camilerde kürsüden vaaz veren hoca, kürsü şeyhi
- Üniversitede bir bölümde görevli olan öğretim elemanı

KÜRSÜ HOCASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her kürsünün hocası o kürsünün gerektirdiği nitelikleri kendinde toplamış bulunuyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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