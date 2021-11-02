Kurşuni ne demek, TDK'ya göre Kurşuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kurşuni ne demek? Kurşuni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kurşuni kelimesi. Peki kurşuni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kurşuni nedir, kurşuni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KURŞUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kurşuni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kurşuni kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre kurşuni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurşun rengi

- Bu renkte olan



KURŞUNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Herkesin gözünde koyu kurşuni nihayetsiz bir yas dumanı vardı.

