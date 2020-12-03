Kurtalan nerede? Kurtalan hangi bölgede? Kurtalan hangi şehirde? Siirt Kurtalan nüfusu? soruları internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

Kurtalan ülkemizde Siirt ilinde olan ilçedir. Siirt merkeze uzaklığı toplamda 62 km olarak bilinir. Kurtalan Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Güneydoğu Anadolu’da olup Siirt iline bağlı bir ilçedir.

KURTALAN NEREDEDİR?

Kurtalan ülkemizde Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesinde Siirt ilinde kalan ilçedir. 59,210 adet nüfus sayısı ile bilinen ilçedir.

Kurtalan toplam nüfusu 59,210 oranındadır. 2017 verisine göre 30.115 oranında erkek 29.094 oranında kadın nüfusu bulunur.

KURTALAN HANGİ BÖLGEDEDİR?

Kurtalan ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Haritada bakıldığında Siirt ilinde kalan ilçedir.

KURTALAN HANGİ ŞEHİRDEDİR?

Kurtalan ülkemizde Siirt ilinde olan bir ilçedir. Siirt şehrindedir. %50 oranında erkek nüfusa sahiptir. %49 oranında ise kadında. oluşan nüfusu vardır.

KURTALAN'IN TARİHİ GELİŞİMİ

1500 tarihlerinde Şerefhan Beyliği toprakları içinde bulunan Kurtalan İlçesi Osmanlı sınırları içine girdi.Kurtalan “Garzan” adıyla Siirt’in eski kazalarından biridir. Ancak yerleşim yeri birkaç defa değişmiş, 1938 yılında adının “Kurtalan”, yerinin de Mısrıç Köyü olarak değiştirilmesi bir kanunla kabul edilmiş, 1944 yılında tren yolu hattının Mısrıç Köyü’ne ulaşmasıyla İlçe Merkezi oraya taşınmıştır.

Doğusunda Siirt İli, batısında Beşiri, güneydoğusunda Eruh, güneybatısında Hasankeyf İlçeleri bulunmaktadır. İlçe’nin doğusunda Başur Çayı, batısında Garzan Çayı ve güneyinde Botan Çayı doğal olarak idari sınırları belirlemektedir. Toplam yüzölçümü 669.25 Km2’dir. Nüfus yoğunluğu Km2 başına 145 kişidir. İlçe’nin rakımı 670 M.’dir. Başur Çayı’nın İlçe sınırları içerisindeki uzunluğu 60 Km.’dir. Garzan Çayı’nın uzunluğu ise 100 Km.’dir. Reşan Çayı ile Garzan Çayı Çattepe Köyü yakınında birleşmektedir. Ekinli Köyü’nde DSİ tarafından Yayıklı Köyü’nde ise Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan birer sulama göleti bulunmaktadır.

EKONOMİK DURUMU

İlçe’de ekonomi büyük ölçüde tarıma, dağlık bölgelerde ise hayvancılığa dayanmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğü 1952 yılından beri faaliyet göstermektedir. İlçe’de önemli sanayi kuruluşu olmakla birlikte 1984 yılında üretime başlayan çimento fabrikası bulunmaktadır.

İş ve çalışma hayatı son yıllardaki iki büyük kamu yatırımına (Çimento fabrikası ve Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü) rağmen yeterli canlılığa kavuşmamıştır. Bölgede çalışma hayatı daha çok tarım sektörü ile ilgili bir gelişme göstermektedir.

Tarımsal kredilerin artmasına paralel olarak suni gübre kullanımında da artış olmuştur. İlçe’nin bazı kesimlerinde küçük çapta hayvancılık yapılmaktadır.

Tarım ürünlerine tahıl (buğday, arpa ve mercimek) ağırlıklı olup, pamukta kısmi bir artış gözlenmektedir. Çiftçi aileleri genellikle kendi ihtiyaçları, az miktarda da ticari amaçla süt hayvancılığı yapmaktadırlar. Ayrıca, küçük çapta besi hayvancılığı da yapılmaktadır.

ULAŞIM

İlçe mülki sınırları içinde yolu olmayan ve ulaşılamayan yerleşim birimi yoktur.

İlçe Merkezi’nde Devlet Demiryolları birimi olarak Gar Şefliği bulunmaktadır.

NÜFUS

2007 nüfus sayımına göre 55.076 kişilik nüfusuyla il toplam nüfusunun %18,90'ını barındırmaktadır.