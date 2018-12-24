Kürtçe konuşan baba oğula silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olay da “Kürt müsünüz” sorusuna “evet” cevabını veren baba ve oğul syol ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından baba Kadir Sakçı olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Burkan Sakçı da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın ifadesi ise kan dondurdu.

Saldırgan savunmasında “Sarhoşum” iddiasında bulundu. Sakarya Valiliği saldırgan için “alkollü ve pek çok suçtan sabıkası bulunan” diyerek olayın “küfürlü konuşma” üzerine çıktığını savundu. HDP ise yaptığı açıklamada “Irkçı saldırı” dedi ve yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu.

Sakarya’da baba oğul Kürtçe konuştukları gerekçesiyle ırkçı saldırıya uğradı.

Saldırıda 43 yaşındaki Kadir Sakçı yaşamını yitirirken aynı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı hastanede tedavi altında alındı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi’ndeki kıraathanenin önünde gerçekleşti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Muşlu olan baba Sakçı, oğlu ile berberden aldı.

Baba ve oğul kıraathane önüne doğru gelince Hikmet Usta ve yanında bulunanlar tarafından önleri kesildi.

Yolda Kürtçe konuştukları iddiasıyla baba ve oğula “Kürt müsünüz, Suriyeli mi?” diye soran Usta, baba ve oğlun “Evet, Kürdüz” demesiyle “Zaten sizi sevmiyorum” diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

Olayda yaralanan baba-oğul Sakarya Hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen baba Sakçı yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan oğlunun ise tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından Bursa’ya kaçan saldırgan Usta, gözaltına alındı.

SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM!

Saldırıya ilişkin konuşan, yaşamını yitiren Kadir Sakçı’nın kardeşi Fahrettin Sakçı, kardeşi ile yaralanan yeğeninin gece saatlerine kadar yanında olduklarını, yanından ayrıldıktan sonra mahalledeki kahvenin önüne geldiklerinde saldırıya uğradıklarını ifade etti. Sakçı olayı şu sözlerle anlattı:

“Burada kendisine sarhoş süsü veren bir kişi önlerini kesiyor ‘Siz Kürt müsünüz yoksa Suriyeli mi?’ diye soruyor. Kardeşim ve yeğenim de ‘biz Kürdüz’ diye yanıt veriyor. Bir iki el ateş ediyor.”

Fahrettin Sakçı, edindikleri bilgilere göre saldırganın “Olay esnasında sarhoştum, hatırlamıyorum” dediğini söyledi.

Sakçı, 2006 yılında da kardeşi Sabri Sakçı’nın aynı şekilde sokak ortasında vurulduğunu dile getirdi.

Sakçı, kardeşini vuranların 4 kişi olmasına rağmen, bir kişiye ceza verildiğini ancak ceza verilenin de kısa sürede çıktığını söyledi.

'ALGI YARATILIYOR'

Saldırıya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırgan için “alkollü ve pek çok suçtan sabıkası bulunan” denildi, olayın “küfürlü konuşma” üzerine çıktığı savunuldu.

“Kimi basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında; İlimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak ‘etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının’ gerçekle hiçbir alakası yoktur.

“Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır.

“Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir. Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”