Kurtis Forsythe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurtis Forsythe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kurtis Forsythe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kurtis Forsythe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kurtis Forsythe 28 Eylül 2002 tarihinde Carrickfergus şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kurtis Forsythe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kurtis Forsythe'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kurtis Forsythe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kurtis Forsythe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kurtis Forsythe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kurtis Forsythe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Carrick Rangers

Kurtis Forsythe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kurtis Forsythe şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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