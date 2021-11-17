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  3. Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi

Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi

Pendik Belediyesi Kurtköy Yazgülü Sokak’taki 5 bin metrekarelik parkı tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Çocuklar için trafik eğitim parkurunun da bulunduğu parkın adı Şehit Engin Ergül Parkı olarak belirlendi.

Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi

Kurtköy Mahallesi Yazgülü Sokak’ta yapımı tamamlanan park, Pendik’in 204. parkı oldu. 

Toplamda 5 bin metrekarelik alana kurulu parkta standart çocuk oyun, yürüyüş, dinlenme ve fitness alanlarının yanı sıra 25m*15m ölçülerinde büyük bir basketbol sahası da yer alıyor. Aynı zamanda parkta çocuklar için mini trafik eğitim parkuru da bulunuyor.

PARKA ŞEHİT ADI VERİLDİ

Kurtköy Mahallesi Yazgülü Sokak Parkı’nın adı belediye meclis kararıyla değiştirilerek Şehit Engin Ergül Parkı olarak belirlendi. Pendikli olan Jandarma Onbaşı Engin Ergül, 1993 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit olmuştu.

Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildiKurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildiKurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi

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