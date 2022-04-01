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Kurtlar Vadisi oyuncusu hayranlarını yasa boğdu! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti. Dizide Mete Aymar karakterini canlandıran İbrahim Gündoğan, ölümüyle hayranlarını yasa boğdu.

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayranlarını yasa boğdu! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

Popüler dizi Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan’dan hayranlarına acı haber geldi.

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USTA OYUNCU HAYRANLARINI YASA BOĞDU

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat veren usta oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

{TITLE_STRIP}Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

 

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