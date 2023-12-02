Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsanesiydi! Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle hafızalara kazınan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap, hayatını kaybetti. Gürzap, uzun bir süredir aort anevrizması hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsanesiydi! Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu 79 yaşındaki Can Gürzap, daha önce aort anevrizması hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Usta sanatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi ise Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü sunucu, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey. Huzur bulun" ifadeleriyle Gürzap'ın fotoğrafını paylaştı. Can Gürzap, "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Medcezir" gibi birçok yapımda rol almıştı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsanesiydi! Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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