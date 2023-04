Her Mübarek Ramazan ayında İsrail'in mescid-i aksa'da Filistin'li lere yaptığı zulüm bu Ramazan ayında da acımasızca terör estirerek yüzlerce kişiyi yaralamasına, yine yüzlerce kişiyi göz altına almasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" çok sert tepki gösterdi.

"BU ALÇAK TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

"DÖKÜLEN HER KANIN VE CANIN HESABI İSRAİ'LDEN SORULMALIDIR"

Her sene özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.