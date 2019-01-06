Kuru dutun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru dutun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. İçerisinde yer alan zengin demir içeriği, idrar söktürücü etkisi, kanser hastalıklarına karşı fayda sağlaması kuru dutu faydalı yapan en önemli özellikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduran kuru dutun faydalarını sizler için araştırdık. Peki kuru dutun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Kuru dut hangi hastalıklara iyi gelir?

KURU DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Kan yapıcıdır

İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır.

İdrar söktürücü etkisi

Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.

Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur

Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor.

Karaciğeri güçlendirir

Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir

İçerisinde yer alan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Kalp hastalılarından korur

Damar açıcı ve temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Saça ve cilde faydalıdır

Saçı ve cildi temizler ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkandığında saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.

KURU DUT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kızarıklıklara iyi gelir ve vücuttaki şişliği de indirir.

Tayland Khon Kaen Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada dut kurusunun beyni koruduğu, beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda hafızayı da güçlendirir.

Aç karnına tüketilirse bağırsaklarda bulunan kurtların düşürülmesine fayda sağlar.

Diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Doğal bir ateş düşürücüdür.

Damar sertliğini önlemeye yardım eder.

Egzama hastalığının tedavisinde kullanılır. Dut kurusu ile hazırlanan kür egzama olan bölgeleri iyileştirir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Özellikle boğaz iltihabı, bademcik iltihabı ve öksürüğe iyi gelir.

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Kuru dut hangi şekilde tüketilirse tüketilsin kan yapımına ciddi anlamda katkıda bulunur ve anemi hastalığına engel olur.

Kuru dutların kaynatılarak suyunun içilmesi ağız sağlığının korunmasına yardımcı olabilir, saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, aynı şekilde bu su ile cilt yıkandığında, cildi temizler ve besler.

Vücuda güç ve enerji verir. Ayrıca iştahı arttırır.