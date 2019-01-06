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Kuru dutun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru dutun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. Aynı zamanda içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduran kuru dutun faydalarını sizler için araştırdık. Peki kuru dutun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Kuru dut hangi hastalıklara iyi gelir?

Kuru dutun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru dutun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. İçerisinde yer alan zengin demir içeriği, idrar söktürücü etkisi, kanser hastalıklarına karşı fayda sağlaması kuru dutu faydalı yapan en önemli özellikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduran kuru dutun faydalarını sizler için araştırdık. Peki kuru dutun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Kuru dut hangi hastalıklara iyi gelir?

KURU DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Kan yapıcıdır 

İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. 

Kuru dutun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

İdrar söktürücü etkisi 

Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.  Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.

Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur 

Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor.

Karaciğeri güçlendirir 

Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir.  Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.

Çağımızın önemli hastalıklarının başında olan stres ve kanser çeşitlerine karşı bünyeyi koruyucu özelliği olan bademin insan sağlığına daha birçok faydası bulunmaktadır. Son derece yüksek besin değerine sahip olan bademin faydaları nelerdir? Badem neye iyi gelir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi yemelidir? BADEM NEDİR? Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir. Bademin bir yan ürünü olan badem sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir. Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır. BADEMİN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR? Cildi koruyor Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor. Kalp hastalığı riskini azaltıyor Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kan şekerini düzenliyor Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor. Kan basıncını düşürüyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir” diyor. Kabızlığa iyi geliyor Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor. Damar sertliğini önlüyor Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor. Kansere karşı koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir” diyor. ÇİĞ BADEM Mİ KAVRULMUŞ BADEM Mİ? Kavrulmamış Tuzsuz Badem 1 avuç 25 gram 143 kalori (çiğ badem) Kavrulmuş Tuzlu Badem 1 avuç 25 gram 150 kalori Protein, lif, E ve B vitaminleri ile mineraller açısından oldukça zengin olan badem, yağ içeriği ve kalorisi yüksek besinlerden biri. Bakalım kalorileri birbirine yakın olan kavrulmamış tuzsuz badem ile kavrulmuş tuzlu badem arasında ne gibi farklar var? –Kavrulmamış tuzsuz bademin lif içeriği kavrulmuş tuzlu bademe göre daha fazladır. –Kavrulmuş tuzlu badem kavurma işlemi sırasında ısıya maruz kaldığından besin değerlerinde kayıplar yaşanır. –Kavrulmuş tuzlu bademin raf ömrü çiğ bademe göre daha uzundur. –Kavrulmuş bademin kavrulurken aldığı ısı sağlıklı yağların hasar görmesine sebep olur. –Çiğ bademin bakteri bulundurma riski kavrulmuş bademe göre daha fazladır. –Badem kavrulduğu zaman içerisindeki nemi kaybeder. Oluşan nem farkından dolayı gram başına düşen yağ miktarı çiğ bademe kıyasla kavrulmuş bademde daha fazladır. –Tansiyon sorunu olanlar içerdiği tuz miktarından ötürü kavrulmuş bademi değil, çiğ bademi tercih etmelidirler.

Bağışıklığı güçlendirir

İçerisinde yer alan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Kalp hastalılarından korur 

Damar açıcı ve temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. 

Saça ve cilde faydalıdır

Saçı ve cildi temizler ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkandığında saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.

KURU DUT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kızarıklıklara iyi gelir ve vücuttaki şişliği de indirir.

Çağımızın önemli hastalıklarının başında olan stres ve kanser çeşitlerine karşı bünyeyi koruyucu özelliği olan bademin insan sağlığına daha birçok faydası bulunmaktadır. Son derece yüksek besin değerine sahip olan bademin faydaları nelerdir? Badem neye iyi gelir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi yemelidir? BADEM NEDİR? Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir. Bademin bir yan ürünü olan badem sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir. Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır. BADEMİN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR? Cildi koruyor Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor. Kalp hastalığı riskini azaltıyor Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kan şekerini düzenliyor Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor. Kan basıncını düşürüyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir” diyor. Kabızlığa iyi geliyor Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor. Damar sertliğini önlüyor Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor. Kansere karşı koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir” diyor. ÇİĞ BADEM Mİ KAVRULMUŞ BADEM Mİ? Kavrulmamış Tuzsuz Badem 1 avuç 25 gram 143 kalori (çiğ badem) Kavrulmuş Tuzlu Badem 1 avuç 25 gram 150 kalori Protein, lif, E ve B vitaminleri ile mineraller açısından oldukça zengin olan badem, yağ içeriği ve kalorisi yüksek besinlerden biri. Bakalım kalorileri birbirine yakın olan kavrulmamış tuzsuz badem ile kavrulmuş tuzlu badem arasında ne gibi farklar var? –Kavrulmamış tuzsuz bademin lif içeriği kavrulmuş tuzlu bademe göre daha fazladır. –Kavrulmuş tuzlu badem kavurma işlemi sırasında ısıya maruz kaldığından besin değerlerinde kayıplar yaşanır. –Kavrulmuş tuzlu bademin raf ömrü çiğ bademe göre daha uzundur. –Kavrulmuş bademin kavrulurken aldığı ısı sağlıklı yağların hasar görmesine sebep olur. –Çiğ bademin bakteri bulundurma riski kavrulmuş bademe göre daha fazladır. –Badem kavrulduğu zaman içerisindeki nemi kaybeder. Oluşan nem farkından dolayı gram başına düşen yağ miktarı çiğ bademe kıyasla kavrulmuş bademde daha fazladır. –Tansiyon sorunu olanlar içerdiği tuz miktarından ötürü kavrulmuş bademi değil, çiğ bademi tercih etmelidirler.

Tayland Khon Kaen Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada dut kurusunun beyni koruduğu, beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda hafızayı da güçlendirir.

Aç karnına tüketilirse bağırsaklarda bulunan kurtların düşürülmesine fayda sağlar.

Diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Doğal bir ateş düşürücüdür.

Damar sertliğini önlemeye yardım eder.

Egzama hastalığının tedavisinde kullanılır. Dut kurusu ile hazırlanan kür egzama olan bölgeleri iyileştirir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Özellikle boğaz iltihabı, bademcik iltihabı ve öksürüğe iyi gelir.

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Çağımızın önemli hastalıklarının başında olan stres ve kanser çeşitlerine karşı bünyeyi koruyucu özelliği olan bademin insan sağlığına daha birçok faydası bulunmaktadır. Son derece yüksek besin değerine sahip olan bademin faydaları nelerdir? Badem neye iyi gelir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi yemelidir? BADEM NEDİR? Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir. Bademin bir yan ürünü olan badem sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir. Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır. BADEMİN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR? Cildi koruyor Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor. Kalp hastalığı riskini azaltıyor Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kan şekerini düzenliyor Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor. Kan basıncını düşürüyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir” diyor. Kabızlığa iyi geliyor Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor. Damar sertliğini önlüyor Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor. Kansere karşı koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir” diyor. ÇİĞ BADEM Mİ KAVRULMUŞ BADEM Mİ? Kavrulmamış Tuzsuz Badem 1 avuç 25 gram 143 kalori (çiğ badem) Kavrulmuş Tuzlu Badem 1 avuç 25 gram 150 kalori Protein, lif, E ve B vitaminleri ile mineraller açısından oldukça zengin olan badem, yağ içeriği ve kalorisi yüksek besinlerden biri. Bakalım kalorileri birbirine yakın olan kavrulmamış tuzsuz badem ile kavrulmuş tuzlu badem arasında ne gibi farklar var? –Kavrulmamış tuzsuz bademin lif içeriği kavrulmuş tuzlu bademe göre daha fazladır. –Kavrulmuş tuzlu badem kavurma işlemi sırasında ısıya maruz kaldığından besin değerlerinde kayıplar yaşanır. –Kavrulmuş tuzlu bademin raf ömrü çiğ bademe göre daha uzundur. –Kavrulmuş bademin kavrulurken aldığı ısı sağlıklı yağların hasar görmesine sebep olur. –Çiğ bademin bakteri bulundurma riski kavrulmuş bademe göre daha fazladır. –Badem kavrulduğu zaman içerisindeki nemi kaybeder. Oluşan nem farkından dolayı gram başına düşen yağ miktarı çiğ bademe kıyasla kavrulmuş bademde daha fazladır. –Tansiyon sorunu olanlar içerdiği tuz miktarından ötürü kavrulmuş bademi değil, çiğ bademi tercih etmelidirler.

Kuru dut hangi şekilde tüketilirse tüketilsin kan yapımına ciddi anlamda katkıda bulunur ve anemi hastalığına engel olur.

Kuru dutların kaynatılarak suyunun içilmesi ağız sağlığının korunmasına yardımcı olabilir, saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, aynı şekilde bu su ile cilt yıkandığında, cildi temizler ve besler.

Vücuda güç ve enerji verir. Ayrıca iştahı arttırır.

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