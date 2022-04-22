Kurucusuna selam gönderdiği oluşum terör örgütü çıktı! Örgütün Canan Kaftancıoğlu'ndan destek aldığı ortaya çıktı!

Terör örgütü MLKP ile ilişkisini gizlemeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a selam göndermişti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayınında Bursa'da Ceza İnfaz Kurumu personellerine olan saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜTLER AÇIKLANDI

Soylu, "İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi." dedi.

Bu açıklamaların ardından akıllara geçtiğimiz sene Türkiye Gençlik Vakfı'na karşı başlatılan provokasyonlarda başrolde olan Kaftancıoğlu geldi.

Kaftancıoğlu, "39 ilçe başkanımızla orada olacağız. Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!" paylaşımının ardından Büyükada’ya gitmiş ve provokatif açıklamalarda bulunmuştu.

KAFTANCIOĞLU'NUN MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTISI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı twitterdan MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a selam göndermişti. Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve MLKP ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan eylemcilere de sahip çıkmıştı.

(Kaynak:Ajanslar)