Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü diziye damga vurdu.
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05 Mart 2020 Perşembe 08:57
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