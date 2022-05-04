TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK 4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümünün bu hafta 4 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak çarşamba yayın akışında kendi saatinde tekrar bölümü yayınlanacak olan Kuruluş Osman yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Kuruluş Osman da eklendi. Normal yayın tarihi olan 4 Mayıs gününün bayram olması sebebiyle Kuruluş Osman da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin resmi sitesi ve fragmanlar verilen bilgiye göre Kuruluş Osman yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba 20.00'de TRT1 ekranlarında olması bekleniyor...

SON BÖLÜM ÖZET

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?