Kuruluş Osman'da rüya sahnesi izleyiciyi ekrana kitledi! İşte o rüya

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde izleyiciyi ekrana kitleyen Kuruluş Osman dizisi rüya sahnesi ile çok konuşuldu. Osmanlı İmparatorluğunun kurulacağını vurgulayan bu rüya dizinin en çok beğenilen yeri oldu.

OSMAN GAZİ'NİN RÜYASI

Rüyasını Şeyh Edebali'ye "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı…

O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebali'den "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.

YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Balgay'ın elinden yaralı bir şekilde kurtulan ve Şeyh Edebali’nin yanına getirilen Osman Bey tedavi edilmeye bırakıldı. Derin uykuya dalan Osman Bey rüyasında kutlu rüyayı gördü. Rüya Osmanlı Devletinin kurulacağının müjdecisiydi.