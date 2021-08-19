Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğluyla ata bindiği anları paylaştı: "Sezon öncesi Karan’dan taktikler"

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde başrol olan Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen bir süre ekranlardan uzak kalmasının ardından bu sezon Alparslan dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Yeni rolü için hazırlık yapan Evcen at binme ve kılıç kullanma eğitimleri almaya başlaması üzerine ünlü çiftin at paylaşımları tek tek geldi.

Geçtiğimiz gün oğluyla birlikte at sevmeye giden Burak Özçivit, "Ailece sevdiğimiz doğrudur" notuyla yayınladığı videonun ardından yeni bir video daha geldi. Bu kez oğluyla birlikte ata binen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, "Sezon öncesi Karan’dan taktikler." notunu ekledi.

Baba oğul keyifli oldukları her hallerinden belli olan Özçivit'in bu paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.