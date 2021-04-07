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  3. Kurumuş ve hastalıklı meyce ağaçlarının rehabilitasyonu sağlanacak

Kurumuş ve hastalıklı meyce ağaçlarının rehabilitasyonu sağlanacak

Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda kurumuş ve hastalıklı olan meyve ağaçları rehabilite edilecek.

Kurumuş ve hastalıklı meyce ağaçlarının rehabilitasyonu sağlanacak

Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik kadrosuna Dekan Prof. Dr. Abdullah Çağlar ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oktay Tomar'ın katılmasıyla birlikte, hem eğitim öğretim hazırlık faaliyetleri, hem de proje ve işbirliklerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen işbirliği çerçevesinde fakülte çevresindeki peyzaj düzenlemeleri yanı sıra, Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda kurumuş ve hastalıklı olan meyve ağaçlarının rehabilitasyonu sağlanacak. Ömrü dolan ve hastalıklı meyve ağaçlarının yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte geri kazandırılması amaçlanıyor. Yapılacak çevre düzenlemesi sonrasında da fakülte arazisindeki alana kekik, nane, oğul otu gibi çeşitli aromatik bitkilerin ekilmesi planlanıyor.

"BİRİNCİ SINIF ARAZİ"

Dekan Prof. Dr. Abdullah Çağlar, Kocaeli bölgesinin birinci sınıf tarım arazisi olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki toprağın oldukça verimli olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Çağlar, "Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte başta Kocaeli olmak üzere bölgedeki önemli bir eksik kapatılmış olacak. Hem bu alanda yetişecek Ziraat mühendisleri hem de fakültenin geliştireceği projeler ile birlikte bölgeye önemli katkılar sunulacak. Fakültemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde her zaman bize desteklerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye, projelerimize destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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