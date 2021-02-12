Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanları

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kurutma-Apre Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kurutma-Apre Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurutma-Apre Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Tanımı; Kurutma-Apre Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kurutma-apre makinesinin genel kontrol ve temizliğini yapma, kurutma-apreleme için ön hazırlık işlemlerini tamamlama, kumaş kurutma ve apreleme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşları

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Kurutma-Apre Makinesi Operatörü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurutma-Apre Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

a) Çalışma alanının düzenini sağlamak,

b) Makine arızalarını tespit etmek ve yetkiliye bildirmek,

c) Kurutma-apre makinesinin kontrol ve temizliğini yapmak,

d) Makineyi ısıtma konumuna ayarlamak ve üretim tipine göre hazırlamak,

e) Kumaşı fulara getirmek ve fulara su ya da kimyasal çözelti almak,

f) Sıkma val basınç ayarlarını, araba veya roliği, alt ve üst sirkülasyon ve atık hava fanlarını, kumaş en ayar millerini, avans değerlerini ayarlamak,

g) Otomatik atkı düzelticiyi, helezon ve parmak açıcıları, çıkış soğutma fanlarını çalıştırmak,

h) Kumaşı iğneye/palete takmak ve jebaksa alıp devamının dikişini yapmak,

i) Makineye astar takmak, arabaya/roliğe kumaş almak, kumaşı astara dikmek,

j) Kumaş cinsine göre rutubet ayarı yapmak,

k) Kumaş renk/hata kontrolü yapmak,

l) Kumaş en/atkı ayarı yapmak,

m) Kumaşı egalize ve fikse yapmak,

n) Apre hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak ve pH değerini kontrol etmek,

o) Makine çıkışını rolik/araba pozisyonuna getirmek,

p) Kumaş tuşe değerlerini kontrol etmek ve nem değerlerini makineye girmek,

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kurutma-Apre Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8154.22 olarak belirlenmiştir

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