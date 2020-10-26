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Kuryeden mesajlı taciz!

Denizli'de internet üzerinden bir uygulama ile yemek siparişi veren 25 yaşındaki B.M., kendisine yemek getiren kuryeden gelen ilginç mesajla şok oldu. Kuryenin "sen gay misin" şeklinde attığı mesajla tacize uğradığını söyleyen B.M. işletmeden şikayetçi oldu.

Kuryeden mesajlı taciz!


Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi B.M., internet üzerinden bir uygulama ile yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryenin adresi bulamayınca mesaj attığı genç, kuryeye cep telefonu üzerinden adresini gönderdi. Adrese ulaşan yemek kuryecisi, üniversite öğrencine siparişi teslim etti.

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"SELAM, SEN GEY MİSİN?"

Söylenenlere göre siparişin üzerinden 3 saat geçtikten sonra B.M.'ye kuryeden bir mesaj geldi. Cep telefonuna gelen "Selam, sen gey misin?" şeklindeki mesajla genç bir anda şaşkına döndü. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran B.M., "Siparişimden 3 saat sonra alakasız bir zamanda, 'Selam, sen gey misin?' şeklinde bir mesaj atarak cinsel tacizde bulundu. Bu kabul edilebilecek, hafife alınacak, geçiştirilecek bir durum değil. Mesajın ardından sipariş verdiğim işletmeyi arayarak olayı anlattım ve kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Şikayetçi olacağımı belirttiğimde ise kurye mesaj atarak özür diledi" şeklinde belirtti.

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"SİPARİŞ GÖTÜRDÜĞÜM KİŞİYE SULANMAM"

25 yaşındaki B.M.'nin  şikayetçi olacağını söylediğinde ise kurye, "Bugün ne oldu anlamadım, kusura bakmayın. Annemle birlikte çalışıyorum yani özür dilerim kardeşim, ben sipariş götürdüğüm kişiye asla sulanmam. Allah yukarıda şahittir, kardeşim kusura bakma özür dilerim. Hatamızı telafi ederiz kardeşim, kusura bakma. Biz daha yeniyiz, ne olur bizi şikayet etmeyin kardeşim" ifadelerine yer verdi. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakola giderek mesajları gönderen kuryeden ve işletmeden şikayetçi oldu.

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