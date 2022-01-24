Bir süredir tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları İstanbul'da da şiddetini artırdı. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen moto kuryelerin çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar ise internet arama motorlarında Kuryeler çalışıyor mu? Kuryeler yasak mı, ne zaman çalışacak? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Trafikte olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen ve tehlike yaşayan moto kuryeler için İstanbul'da çalışma yasağı getirildi. İstanbul Vali'si Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yoğun kar yağışı ve buzlanma sonrasında göre trafik seyir ve can güvenliğinin sağlanması için motosiklet, elektrikli scooter kullanılamayacak ve moto kuryelik yapılmayacak.

KURYELER YASAK MI, NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Diğer iller hakkında herhangi bir paylaşım yapılmamış olsa da İstanbul'da kuryelerin çalışmasında yasak getirildi. İstanbul Vali'si Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda yasağın ne zamana kadar devam edeceği konusunda bir bilgi bulunmazken bir sonraki duyuruya kadar kuryelerin çalışmasının yasak olacağı aktarıldı. Bunun üzerine de Trendyol, Yemeksepeti ve Getir gibi büyük siteler kuryelerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veremeyeceğini açıkladı.