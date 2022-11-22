Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! "Biz sadece kuryelik yapmıyoruz"

Kuryelik yapan bir genç, ateist bir müşterisiyle olan anısını paylaştı. Gencin anlattıkları duyanların adeta tüylerini ürpertti.

Melahat Ersoy
Editör
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Bir genç kuryelik yaparak sipariş götürdüğü Muhammed adında bir müşterisiyle olan dikkat çeken bir anısını paylaştı. Gencin ateist müşterisi olan Muhammed adında bir kişiyle yaşadıklarını dinleyenler adeta hayatı sorguladı.

Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! Biz sadece kuryelik yapmıyoruz

ATEİST MÜŞTERİSİ MÜSLÜMAN OLDU

Kurye, her siparişi götürdüğünde müşteriye "Selamunaleyküm" diyerek selam veriyor. Ancak müşteri selamı almak yerine "Merhaba" diyerek karşılık veriyor. Kurye, müşteriyle başından geçenleri patronuna anlatıyor. Daha sonra patronu ve müşterisi her siparişte birbirlerine kitap gönderiyorlar. Uzun bir zamandan sonra Muhammed adındaki ateist kişi sürekli olarak sipariş verdiği mekana gidiyor. Ardından kendisine gönderilen kitaplardan etkilendiğini ve Müslüman olduğunu açıklıyor.

Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! Biz sadece kuryelik yapmıyoruz

Bir "Selamunaleykum" sözünün nelere sebep olacağını, neler tesir edeceğini kanıtlayan bu hikayeyi dinleyenler adeta hayrete düşüyor.

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