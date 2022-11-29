Kuşadası belediyesi hayvan barınaklarına kamera koyarak 7 gün 24 saat canlı olarak izlenilebilecek

Kuşadası Belediye sinden örnek davranış. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakımı yapılırken, merkez internet üzerinden vatandaşlar tarafından7 gün 24 saat canlı olarak izlenebiliyor.

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Kuşadası belediyesi hayvan barınaklarına kamera koyarak 7 gün 24 saat canlı olarak izlenilebilecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakımı yapılırken, merkez internet üzerinden vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebiliyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sunduğu tedavi, aşı, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerinin yanı sıra Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat canlı olarak izlenebilme olanağı sunması hayvan severler tarafından takdirle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren sevilen şarkıcı Cenk Eren, Başkan Ömer Günel'in diğer belediye başkanlarına örnek olması gerektiğini belirterek "Açın barınakların kapısını, gelelim" dedi.

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HAYVAN BARINAKLARI 7 GÜN 24 SAAT CANLI OLARAK İZLENEBİLİNİYOR

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle Kuşadası Belediyesi'nin yetki alanına giren Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı ve rehabilitasyona ihtiyacı olan sokak hayvanlarına sunduğu titiz ve özenli bakımın yanı sıra şeffaflığı ile de ön plana çıkmayı sürdürüyor. Merkez, güvenlik kameraları aracılığıyla Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak izlenebiliyor.

CAN DOSTLARIMIZA SEVGİYLE BAKIYORUZ

Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni her fırsatta ziyaret ederek kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen Başkan Ömer Günel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Can dostlarımıza sevgiyle bakıyoruz. Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizdeki can dostlarımızı 7/24 kusadasi.bel.tr adresimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz" paylaşımına sevilen şarkıcı Cenk Eren'den yanıt geldi. "Bakın kendisine, Belediyesine güvenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kameraları yerleştirmiş herkes izleyebilir diyor. Sizler de açın barınakların kapısını gelelim biz temizleyelim, hayvanların bakımını yapalım, başlarını okşayalım. El ele çözüme gidelim. Hadi başkanlar" diyen Cenk Eren'in paylaşımı kısa süre içerisinde hayvan severlerden büyük etkileşim aldı.

ÖMER GÜNE: HAYVANLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ

"Kuşadası'nda can dostlarımıza sevgiyle bakıyoruz" diyen Kuşadası'nın hayvansever Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Hayvanlar bizim can dostlarımız ve onların en iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak da hepimizin ortak sorumluluğu. Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bunun neticesinde de Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizin koşullarını her geçen gün iyileştirerek kısa süre içerisinde şu an bulunduğu duruma getirmeyi başardık. Merkezimizde konuk ettiğimiz can dostlarımıza hayvan sever personelimiz tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle bakıldığından kimsenin en ufak bir şüphesi bulunmasın. Arzu eden tüm hayvan sever dostlarımız belediyemizin internet sitesinden merkezimizi 7/24 canlı olarak izleyebilir" dedi.

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