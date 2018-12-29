Kuşadası Polisi Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı

Kuşadası Polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, sabah 07:00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında evde bulunan D.C.G. (37) ve S.S. (34) isimli şahıslar gözaltına alınırken, D.C.G isimli şahsın 4 ayrı dosyadan arandığı ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu, S.S.'nin ise 7 ayrı suçtan dolayı arandığı ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin söz konusu evde yaptığı aramada ise bir adet silah ve silaha ait 2 adet fişek, 4 adet fişek diye tabir edilen kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı infaz ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise hakkında "tehdit ve yaralama" suçlarından olmak üzere 3 ayrı dosyadan toplam 1 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası ile aranan M..Y.(55) isimli şahıs Ege Mahallesi'nde bir evde yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan üç kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, cezaevine gönderildi.