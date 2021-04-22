Kuşadası’nda yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 6 kamyon atık çıkarıldı

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde bir evden gelen kokular üzerine çevre sakinleri Kuşadası Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Söz konusu eve gelen Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, A.C.'ya ait olan ikametin çöp ev olarak kullanıldığını tespit etti. Ekipler eşinden ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlayan 78 yaşındaki A.C'ya ait olan evden 6 kamyon çöp çıkarttı. Evden çıkarılan atıklar imha edilmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne götürüldü. Belediye yetkilileri A.C.'a koltuk, yatak, battaniye, yastık gibi temel kullanım eşyalarının temin edileceğinin sözünü verdi.

Yaklaşık 16 senedir aynı apartmanda ikamet eden Mehmet Apaydın, "Alt komşumuz, yaklaşık 4 senedir tek başına yaşıyor. Yakınları tarafından terk edildi. Çocukları ve eşiyle anlaşamadılar. Elektriği ve suyu da kesildi. Suyu olmadığı için pislik içinde yaşamaya başladı. Çöplerini atmamaya başladı. Koku artınca dayanamadık ve yetkililere müracaat ettik. Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Bu sabah belediye yetkilileri geldi ve şu anda o evin temizliği yapılıyor. Yetkililerden komşumuz için uygun bir yer bulmalarını ve yerleştirmelerini istiyoruz. Bu işin kesin çözümü bu. Yoksa bu iş devam eder. Çünkü adamın ilgileneni yok, elektriği yok, suyu yok" dedi.

Mehmet Apaydın'ın eşi Sevim Apaydın ise "Komşumuz 6 yıldır bu durumda. Eşi terk ettikten sonra bu hale geldi. Bugün bizim bayramımız oldu. 3-4 senedir biz bu kokuyu çektik. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Başkanımız Ömer Günel'den Allah razı olsun" diye konuştu.

"KUŞADASI BELEDİYESİ YARDIMIMIZA KOŞTU"

A.C'ın üst kat komşusu Şengül Aytar ise "Komşumuz özünde çok iyi bir insandır. Kimseye bir kötülük yaptığını görmedik. Tek başına kalınca bu duruma düştü. Komşumuzun haline bizler de çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Kendisini çok ikaz ettik. Evini temizletelim, seni huzur evine yerleştirelim, dedik. Direndi hayır dedi. Durum bu hale geldi. 3 senedir elektrik ve suyu kesik. İlgileneni de yok. 8 aydır konuyu takip ediyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. İlgilenen olmadı. Bugün Kuşadası Belediyesi yetkilileri konuya el attı ve yardımımıza koştu" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI