Küşat ne demek, TDK'ya göre Küşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küşat ne demek? Küşat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küşat kelimesi. Peki küşat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küşat nedir, küşat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜŞAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küşat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Küşat kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre küşat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açma, açılış

- Tavlada bir tür oyun

- Güzellik, hoşluk

