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Kuşe ne demek, TDK'ya göre Kuşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuşe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuşe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuşe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuşe ne demek, TDK'ya göre Kuşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşe ne demek? Kuşe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşe kelimesi. Peki kuşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşe nedir, kuşe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KUŞE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kuşe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kuşe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalın, ağır gramajlı parlak, düzgün, pürüzsüz, kaygan bir tür kâğıt, kıuşe kağıdı, papyekuşe

KUŞE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kuşe kâğıdı, papyekuşe

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