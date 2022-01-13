Kuşhane ne demek, TDK'ya göre Kuşhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşhane ne demek? Kuşhane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşhane kelimesi. Peki kuşhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşhane nedir, kuşhane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUŞHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşhane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kuşhane kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre kuşhane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde süs kuşları beslenilen ve üretilen küçük oda veya büyük kafes

