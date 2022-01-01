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Kuşluk Namazı ne demek, TDK'ya göre Kuşluk Namazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuşluk Namazı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuşluk Namazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuşluk Namazı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuşluk Namazı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuşluk Namazı ne demek, TDK'ya göre Kuşluk Namazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşluk namazı ne demek? Kuşluk namazı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşluk namazı kelimesi. Peki kuşluk namazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşluk namazı nedir, kuşluk namazı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KUŞLUK NAMAZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşluk namazı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuşluk namazı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuşluk vaktinde kılınan namaz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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