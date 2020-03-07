Küslük yok! Tuvana Türkay ve Onur Tuna bir arada
Bakü galasında bir araya gelen Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasındaki buzlar eridi! Gaflarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Ağır Romantik filminde söyledikleri ile herkesi şaşırtan Tuvana Türkay rol arkadaşı Onur Tuna ie Bakü'de yan yana geldi.
GAFI SOSYAL MEDYADA ETKİ YARATMIŞTI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken, Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktığı iddia edilmişti.
BİR ARAYA GELDİLER
Aralarının açıldığı iddia edilen ikili, Bakü galasında bir araya geldi. Tuna ve Türkay'ın yan yana gülümseyerek verdiği pozlar, 'Araları düzeldi' şeklinde yorumlandı.
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