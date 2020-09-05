Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Virüsün nasıl yayıldığı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılırken virüsün yeni belirtileri tespit ediliyor. Grip hastalığı ile koronavirüs salgının benzer belirtileri bulunması nedeniyle kusma belirtisinin koronavirüs belirtisi olup olmadığı Kusmak corona belirtisi mi ? Kusmak Covid-19 belirtisi mi? sorularıyla araştırılıyor. İşte detaylar...

KUSMAK CORONA BELİRTİSİ Mİ? KUSMAK KOVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre koronavirüs salgınında bazı kişilerde semptom(belirti) görülmez. Bu kişiler asemptomatik vaka olarak adlandırılmaktadır.

En çok karşılaşılan belirtiler ise şunlardır:

- Ateş

- Öksürük

- Nefes darlığı

Şiddetli olgularda görülen belirtiler ise şunlardır:

- Zatürre

- Ağır solunum yetmezliği

- Böbrek yetmezliği

Ayrıca şiddetli olgularda ölüm gelişebilir.

DSÖ'NÜN BELİRLEDİĞİ KORONAVİRÜS BELİRİTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı bilgilere göre koronavirüs belirtileri şunlardır:

En yaygın semptomlar:

- Ateş

- Kuru öksürük

- Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

- Ağrı ve sızı

- Boğaz ağısı

- İshal

- Konjuktivit (Konjonktiva, göz kapaklarının iç kısmını ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan, ince ve şeffaf bir zardır. Bu ince ve saydam zarın iltihabına “konjonktivit” denilmektedir. Konjonktivit hastalığı, kan damarlarını daha büyük ve belirgin hale getirerek gözlerin kırmızı görünmesine neden olur. Tek ya da her iki gözde birden oluşabilir.)

- Baş ağrısı

- Tat alma ve koku duygusu kaybı

- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Görülen ciddi semptomlar:

- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

- Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

- Konuşma veya hareket kaybı

Edinilen bilgilere göre kusmak bir koronavirüs (Kovid-19) belirtisi değildir.

Not: Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser gibi

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.