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  3. Kusmuğunda boğulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Kusmuğunda boğulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 6 aylık bebek gece uyuduğu sırada kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğularak yaşamını yitirdi.

Kusmuğunda boğulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

8 Şubat Mahallesi'nde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 6 aylık Eylül Maviş bebek, uyuduğu sırada istifra etmek isterken kusmuğunu ağzından atamadı ve nefes borusu tıkandı.

Talihsiz bebek, boğularak hayatını kaybederken o esnada uyuyan anne Fadime Maviş ise bebeğinin uyuduğunu zannederek öldüğünü fark edemedi.

Sabah bebeği yatağından alan dayı, Eylül Maviş'in kıpırdamadığını anlayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

''YATIYOR GİBİYDİ''

Olayı anlatan dayı İbrahim Maviş, "Gece iki üç sıralarında vefat ediyor. Gece uyumadan önce mama yemiş. Ondan sonra uyumuş. Uyurken de istifra etmek isterken kusmuğu nefes borusunu tıkamış. Boğularak ölmüş. Sabah ben sevmek için kucağıma alınca fark ettim. Yatıyor gibiydi. Kaldırmaya çalıştım kalkmadı. Sonrasında baktığımda yüzünde morluk vardı. Ağzından da mama akıntısı vardı. Yatış şekli de sıkıntılı olduğu için kusmuğunu yutmuş. Diğer insanlardan da çocukları uyuturken daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

ACI BİR GERÇEK DAHA ORTAYA ÇIKTI

Ailede daha önce bir kız bebeğin daha havale geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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