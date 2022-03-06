Küsuf ne demek, TDK'ya göre Küsuf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küsuf ne demek? Küsuf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küsuf kelimesi. Peki küsuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küsuf nedir, küsuf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜSUF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küsuf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Küsuf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre küsuf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneş tutulması

