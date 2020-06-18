Kuşum Aydın lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Kuşum Aydın program boyunca sorulan sorulara samimi açıklamalar da bulundu. Aydın'ın bu açıklamaları medyada büyük ses getirdi.

Youtube'da yayınlanan Sansürsüz programına katılan Aydın çarpıcı ifadeler kullandı. Kuşum Aydın, sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı.Ayağını kaydırmak isteyen insanların dedikodular yayarak benim tekrar piyasaya girmemi engellediler sözlerini kullandı.

"YURT DIŞINA GİTTİM HATAYI ORDA YAPTIM"

"Her koyun kendi bacağından asılır. 3 yıl yurt dışında kaldım ve burada ki işlerini bıraktım öyle olunca yerime başkalarını aldılar.

"Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

Vasiyetini de açıklayan Aydın, "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma, 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

"BEN ESTETİK AMELİYATI OLMADIM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda yaşadığı estetik dramıyla ilgili de şöyle konuşmuştu:



Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.





6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum. Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla...

Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı.

Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de.

Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım. Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım...

KUŞUM AYDIN GENÇLİĞİ

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.