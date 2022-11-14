Kütahya Okmeydanı Parkı Daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi içi yenileniyor Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Okmeydanı Mahallesi'ndeki parkta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.