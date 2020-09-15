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Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18:22'de Kütahya Altıntaş'ta 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18:22'de Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.2  km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD meydana gelen depremin şiddetini 3.5 olarak açıklarken depremin yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem! 15 Eylül Kütahya'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem! 15 Eylül Kütahya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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