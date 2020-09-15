Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem! 15 Eylül Kütahya'da deprem mi oldu?

Kütahya'da 3.5 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18:22'de Kütahya Altıntaş'ta 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18:22'de Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.2 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD meydana gelen depremin şiddetini 3.5 olarak açıklarken depremin yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 15, 2020
OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) https://t.co/w7KBR02oGX
15.09.2020, 18:22:22 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Altintas (Kütahya)
Tarih-Saat : 15.09.2020, 18:22:22 TSİ
Enlem : 38.9823 N
Boylam : 29.8453 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/eH6nHEGeL9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.