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Kütahya'da 350 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için ilk kazma vuruldu

Kütahya'da 350 kişiye istihdam sağlaması planlanan tekstil fabrikasının inşaatına başlanırken 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, fabrika hakkında bilgi verdi.

Kütahya'da 350 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için ilk kazma vuruldu

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yer tahsisi yapılarak, inşaatına başlanan tekstil fabrikasında 350 kişi istihdam edileceğini söyledi.

T1. OSB'de faaliyet gösterecek olan tekstil fabrikası inşaatının devam ettiğini belirten Eskioğlu, "İlk etapta yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlayacak fakat bu sayı sonrasında katlanarak artacak. Bizim için önemli olan ise bu firmanın beraberinde yan sanayiyi de getirecek olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında 19 ilden biri olan Kütahya'da hayata geçirilecek TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yer tahsisi yapıldığını dile getiren Eskioğlu, "Okulumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından yapılacak. Biz de atölyelerini yapacağız. Burada ayrı bir ekol oluşturmak için çalışıyoruz. Öğrencilere her türlü hizmeti ve değeri verip teknik insanların kıymetini ortaya çıkarmak için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kütahya'da 350 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için ilk kazma vuruldu

Berna Akkaya
Editör


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