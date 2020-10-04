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Kütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki b r ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, 47 koyun telef oldu. 13 koyun ise yanmaktan kurtarılırken jandarma ekipleri,oalyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Kütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ahır yangınında 47 koyun telef oldu, 13 koyun ise kurtarıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik beldesindeki A.P.'ye ait ahırda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve hayvan sahiplerine haber verdi. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 60 koyundan 13'ü tahliye edilirken, 47 koyun yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ile yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef oldu

Kütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef olduKütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef olduKütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef oldu

Berna Akkaya
Editör


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