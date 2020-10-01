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Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü'nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.

Domaniç Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde koronavirüs pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada bu pozitif vakaların artış eğiliminde olması sebebiyle, bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı ifade edildi.

Domaniç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi..

Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı belirtildi.

Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 30 Eylül Çarşamba günü 112 bin 098 test yapıldı. Bu testlerde 1391 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1245 vatandaşımız sağlığına kavuştu.

30 Eylül Çarşamba gününe ait Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam vaka sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 740 oldu.

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Editör Ekibi


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