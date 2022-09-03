Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana geldi. Sürücülerini isimleri ve plakaları öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle meyve yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Kütahya ve Uşak’tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralılar tedavileri için çevredeki hastanelere sevk edilirken durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

VALİ EK ÖNLEM İÇİN EKİP YOLLADI

Gaziantep’te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik’in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

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