Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Kütahya'da Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların kelleleri şehrin Tavşanlı ilçesinde, Kayaboğazı Baraj gölüne atıldı.

Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet’te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslam’a uymayan iş yapan kişiler bunlar" notunu paylaştı

Kurbandan kalan kelleleri, duyarlı vatandaşların olay yerinden alıp o bölgeyi temizlemeye gayret ettiği öne sürüldü.