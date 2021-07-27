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  3. Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Kütahya Tavşanlı'da bulunan Kayaboğazı Baraj gölüne Kurban Bayramı'nda atılan hayvan kelleleri hayrete düşürdü.

Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Kütahya'da Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların kelleleri şehrin Tavşanlı ilçesinde, Kayaboğazı Baraj gölüne atıldı.

Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet’te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslam’a uymayan iş yapan kişiler bunlar"  notunu paylaştı

Kütahya'da Kurban Bayramı sonrası utanç veren görüntüler! Kurban kelleleri barajlarda

Kurbandan kalan kelleleri, duyarlı vatandaşların olay yerinden alıp o bölgeyi temizlemeye gayret ettiği öne sürüldü.

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