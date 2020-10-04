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Kütahya'da tarihi hamamın çatısındaki kurşunlar çalındı

Kütahya'da 6 asır önce yapıldığı bilinen Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşunların bir bölümü, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. Polis ekipleri, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kütahya'da tarihi hamamın çatısındaki kurşunlar çalındı

Kütahya'da 6 asırlık Küçük Hamam'ın çatısında bulunan kurşunların bir bölümü çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

1400'lü yılların başında Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam'da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

Kütahya'da tarihi hamamın çatısındaki kurşunlar çalındı

TARİHİ KÜÇÜK HAMAM

"Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nin başında, Küçük Çarşı'da, Karagöz Paşa Camisi'nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor."

Kütahya'da tarihi hamamın çatısındaki kurşunlar çalındı Kütahya'da tarihi hamamın çatısındaki kurşunlar çalındı

Berna Akkaya
Editör


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