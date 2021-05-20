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  3. Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Kadir Özer (86) yönetimindeki 43 UE 713 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Derecik Kavşağı mevkisinde Hasan Şen'in kullandığı 43 U 9520 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücülerinden Özer'in yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özer, kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

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