Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanındaki su ışıkları gösterisi izleyenleri mest etti

Kütahya Belediyesi zafer bayramı kutlamaları çalışmaları kapsamında kentin zafer meydanında Kütahya'nın simgesi çinili vazonun da bulunduğu Zafer Meydanı yenilerek halkın hizmetine açıldı. yapılan gösterideki su ışıkları gösterisi izleyenleri kendinden geçirdi.

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Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanındaki su ışıkları gösterisi izleyenleri mest etti

Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanı'ndaki su ışıkları gösterisinin havadan çekilen görüntü adeta göz kamaştırdı. izleyenler gösteri esnasından kendinden geçti.

Kütahya'nın simgesi çinili vazonun da bulunduğu Zafer Meydanı yenilerek halkın hizmetine açıldı. Meydanın yenilenmesi ve çini vazonun aslına uygun olarak tekrar yerine konulması sebebiyle su ışıkları gösterisi sunuldu. Binlerce vatandaşın izlediği gösterinin havadan çekilen görüntüleri, kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Meydanın hayırlı olması temennisinde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Üzerinde bulunduğumu Zafer Meydanı Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi. 17 bin metrekarelik alana sahip meydanda Kütahya'nın tarihi, kültürü, sanatı ve geleceği var. Hayırlı olsun" diye konuştu.(EFE-)

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