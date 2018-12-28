Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Emet Karayolu'nun 31. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Eyüp Gülmez (51) yönetimindeki 43 U 0125 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tetbirsizkik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Gülmez yaralandı. Yaralı Gülmez, 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(YD-EFE)
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