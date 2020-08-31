Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kütahya, 7000 yıllık tarihiyle Ege Bölgesinin en dikkat çekici illerinden birisi. 272.367 nüfuslu Kütahya, yöresel lezzetleri ve tarihi dokusuyla, yerli ve yabancı turistleri adeta cezbediyor. Arkeolojik kazılarla ilk olarak Friglerin yerleşik hayatı olduğu keşfedilmiştir. Peki, Kütahya'nın neyi meşhur? Ne yenir? Kütahya'da gezilecek yerler... Detaylar haberimizde

KÜTAHYA'NIN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Sıkıcık Çorbası

İnce bulgur, tarhana, et suyu, un, yoğurt ve salçanın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu leziz çorba Kütahya’nın oldukça doyurucu tatlarından biridir.

Cimcik

Yöresel bir mantı türü olan Cimcik, hazırlanan hamurun tereyağı ve sarımsaklı yoğurt ile buluşmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Ispanaklı Şibit

Kütahya’nın lezzetli hamur işlerinden biri olan Ispanaklı Şibit, hem doyurucu hem de besleyici bir lezzettir.

İlibada Dolması

Kütahya’da ilibada olarak bilinen labada bu dolmanın baş kahramanı. Labadaların içinin bulgur, kese yoğurdu, kırmızı biber, karabiber, soğan ve naneden oluşan harçla doldurulmasıyla ortaya çıkan bu lezzet üzerine bir de yoğurt gezdirilince tadından yenmiyor.

KÜTAHYA'DA GEZİLECEK YERLER

Kütahya Kalesi

Kütahya kalesi, Bizanslılardan kalmıştır. Bizans imparatorları şehre hakim yüksek ve sarp bir tepe üzerine şato yaptırarak buraları burçlarla tahkim etmişler ve şatoyu iki kat sur içerisine almışlardır.

Çini Müzesi

İl Merkezinde, Paşamsultan Mahallesi Ulu Camii yanında yer alan müze, Türkiye'deki ilk ve tek çini müzesidir. Müzenin girişinde, son Germiyan beyi II. Yakup Çelebiye ait Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi bulunmaktadır.

Kütahya Ulu Camii

Kütahya’da bulunan tek padişah camidir. Vakfa Sultan Bayezid Yıldırım Han Camii Şerifi olarak kayıtlıdır. 48x26 m. ebadında Kütahya’nın en büyük camisidir. Şehzade Yıldırm Bayezid Germiyan beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Şah Hatun ile evlendiğinde Kütahya Valisi iken bu camiyi yaptırmaya başlamıştır.