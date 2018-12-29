Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet Mehdi Altuğ yönetimindeki 06 BTE 883 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE)
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