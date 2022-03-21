Kutan ne demek, TDK'ya göre Kutan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kutan ne demek? Kutan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kutan kelimesi. Peki kutan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kutan nedir, kutan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kutan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kutan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saka kuşu

