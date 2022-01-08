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Kütin ne demek, TDK'ya göre Kütin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kütin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kütin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kütin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kütin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kütin ne demek, TDK'ya göre Kütin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kütin ne demek? Kütin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kütin kelimesi. Peki kütin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kütin nedir, kütin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜTİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kütin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kütin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kütin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitkilerin kütiküllerini oluşturan, geçirgen olmayan, bal mumu yapısında madde

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