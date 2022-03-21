Kutsal ne demek, TDK'ya göre Kutsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kutsal ne demek? Kutsal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kutsal kelimesi. Peki kutsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kutsal nedir, kutsal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUTSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kutsal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kutsal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes

- Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut

- Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen

- Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan



KUTSAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım.

- Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur.



KUTSAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dış kutsal

